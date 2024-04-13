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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

طريقة عمل سمك قاروص
طريقة عمل سمك قاروص

سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن من الأكلات الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف مروة السجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن.

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مقادير عمل سمك قاروص 

٢ سمكه حجم كبير 
٢ بطاطس مقطع قطع صغيره جدا 
خضار حسب الرغبة
التوابل:

 ٢ ملعقه صغيره ملح 

نصف ملعقه صغيره فلفل 

ملعقه صغيره كمون 

ملعقه صغيره كسبره ناشفه 

 زيت زيتون 2 ملعقه كبيره 

طريقة تحضير سمك قاروص 

تتبيل السمك بنصف تتبيلة التوم والبهارات 
هنضيف الخضروات ونحط عليها باقي التتبيلة

يدخل الفرن علي درجة حرارة ٢٢٠ لمدة ٢٠ دقيقة ممكن اكتر او اقل حسب حرارة الفرن وحسب حجم السمكه وبالهنا والشفا.

 

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