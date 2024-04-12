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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

طريقة عمل كرات العسل
طريقة عمل كرات العسل

كرات العسل من الحلويات الإيطالية الجديدة والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك شهية ولذيذة.

قدمت الشيف مروه السجيني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كرات العسل، فيما يلي…

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مقادير  كرات العسل

٢ كوب دقيق 
٢ ملعقة كبيرة سكر 
نصف ملعقة صغيرة ملح. 
نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر. 
بشر ليمونة وبشر نصف برتقالة. 
٢ بيضة. 
٥٧ جرام زبدة. 
٢ ملعقة كبيرة خل تفاح او خل ارز او البديل عصير برتقال او عصير ليمون. 
مكونات العسل. 
٣/٢ كوب عسل نحل. 
٢ ملعقة كبيرة سكر. 
اي نوع مكسرات للتزيين حسب الرغبه. 


طريقة تحضير كرات العسل 


نخلط المكونات كلها مع بعض، في الكبه اسهل، ونعجن العجين كويس. 
ونسيبه يريح في التلاجه ساعه.  
هنقطع العجينه كور صغيره في حجم اكبر من البلية
نحمرها في زيت غريز لحد لما تاخد اللون زي اللي في الفيديو . 
هنسيها علي مناديل تنشف علي ما نحضر العسل. 
في صنية نحط العسل والسكر ولما يسيح السكر هنحط كرات الستروفولي وبعدين نضيف المكسرات ونقلب وتتقدم والف هنا مقدماً

كرات العسل مقادير كرات العسل طريقة عمل كرات العسل الحلويات الإيطالية طريقة تحضير كرات العسل

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