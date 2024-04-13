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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.8 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 89.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.6%، والعرب على 4.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 72.7 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 111.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.2%، وسجل العرب 6.4%.

وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"  قد تراجع بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة

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