حمزة دياب يكشف عن أجمل مشهد في مسلسل كامل العدد

قال الفنان حمزة دياب، إنه ممتن أن يجتمع أبطال مسلسل " كامل العدد " مرة أخرى في استوديو صاحبة السعادة، مشيرا الى انهم كانوا افتقدوا لحظات تجمعهم ببعض في التصوير.

وتابع الفنان حمزة دياب ، خلال لقائه لبرنامج " صاحبة السعادة " مع " اسعاد يونس " على فضائية " دي ام سي أنة سعيد جدا بنجاح المسلسل وأنه شعر كانهم عيلة واحدة.



وتابع حمزة دياب أن من احلي المشاهد هي مشهد عندما فاز في المباراة، و أنه يحب كرة القدم جدا وأحدث معه اصابة في الحقيقة أيضاً.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

مسلسل «كامل العدد +1»، من بطولة: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجى، وميمي جمال، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وسمر علام، وعمرو جمال، وتميم عبده، وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب، وألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.