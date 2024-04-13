عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمزة دياب يكشف عن أجمل مشهد في مسلسل كامل العدد

صدى البلد

قال الفنان حمزة دياب، إنه ممتن أن يجتمع أبطال مسلسل " كامل العدد " مرة أخرى في استوديو صاحبة السعادة، مشيرا الى انهم كانوا افتقدوا لحظات تجمعهم ببعض في التصوير.  

وتابع الفنان حمزة دياب ، خلال لقائه لبرنامج " صاحبة السعادة " مع " اسعاد يونس " على فضائية " دي ام سي  أنة سعيد جدا بنجاح المسلسل وأنه شعر كانهم عيلة واحدة.


وتابع حمزة دياب أن من احلي المشاهد هي مشهد عندما فاز في المباراة، و أنه يحب كرة القدم جدا وأحدث معه اصابة في الحقيقة أيضاً. 

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

مسلسل «كامل العدد +1»، من بطولة: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وآية سماحة، وجيهان الشماشرجى، وميمي جمال، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وسمر علام، وعمرو جمال، وتميم عبده، وجاسيكا حسام الدين، ولينا صوفيا بن حمان، وحمزة دياب، وألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

تفوق على محترفي الزمالك.. ناقد رياضي يهاجم جماهير الأهلي بسبب موديست

ترشيحاتنا

موسم مميز.. ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في البحر الأحمر خلال عيد الفطر

هند صبري: كان نفسي أبقى وزيرة خارجية.. كنت دحيحة فى المدرسة

شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة

مواصفات تويوتا هايلاندر 2024 الجديدة

هل يشترط عند تبييت نية صيام القضاء تعيين اليوم والسنة والترتيب؟.. احذر خطأ شائعا

الأنبوبة ولعت في المعازيم.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حفل خطوبة أبوقرقاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

بدون أدوية .. 6 علاجات للأسنان الحساسة

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ