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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

حملات إزالة مكبرة
حملات إزالة مكبرة شرقي الإسكندرية

كلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق كافة الجهات والإدارات المعنية بالحي ، باستمرار التمركز بكافة المناطق والشوارع التي تم إزالة التعديات والإشغالات منها خلال الأيام الماضية.

وشدد على منع عودة الإشغالات مرة أخرى واستمرار فتح الطريق للمرور والمارة وفرض الانضباط وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين وإزالة المخالفات في الحال.

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وفي هذا الصدد، قامت إدارة اشغال الطريق بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور اليوم بتنفيذ عدة حملات موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات واستهدفت شوارع الجلاء والساعة بمنطقة فيكتوريا  ، وتم المرور واستمرار التمركز وفرض الانضباط والتحفظ على عدد ٩٥ حالة أشغال متنوعة.

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