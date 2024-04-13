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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية

انفجار عبوة ناسفة
انفجار عبوة ناسفة

أفادت وسائل الاعلام السورية، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة بمنطقة المزة في العاصمة دمشق.

وكشف مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن صوت الانفجار الذي سُمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى.

وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وبالأمس، أفاد مصدر في قيادة شرطة حماة باستشهاد ثلاثة سوريين وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب في قرية الزغبة بالريف الشمالي.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال بأن بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم  اليوم  بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراشدين (تلة الشويحنة) في محافظة حلب من الساعة 09:00 حتى الساعة 18:00.

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انفجار عبوة ناسفة في العاصمة السورية


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