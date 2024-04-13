هيئة عمليات التجارة البريطانية تكشف عن وقوع حادث بحري قرب الإمارات

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغا بوقوع حادث بحري في تكرار لما يحدث بجنوب البحر الأحمر وبحر العرب منذ 6 أشهر.

وذكرت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 50 ميلا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، وفق ما ذكرت صحيفة النهار.

يأتي ذلك فيما قالت شركة «ميرسك»، أمس الجمعة، إنها تأمل أن يؤدي التدخل الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً في البحر الأحمر، في نهاية المطاف، إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية عبر المضيق مرة أخرى.

جاء ذلك بعد ضربات أميركية - بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن. وقالت «ميرسك»، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني، «نأمل أن تؤدي تلك التدخلات وعمليات الوجود البحري الأكبر، في نهاية المطاف، لتقليل أجواء الخطر، بما يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية من البحر الأحمر، والعودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس ممراً»، بحسب «رويترز».

وغيرت شركات شحن مسار سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع الطريق الأطول، وهي طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، بعد أن كثّفت حركة الحوثي هجماتها على سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة «حماس»، التي تقاتل إسرائيل .