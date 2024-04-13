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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الأسترالية: مصرع منفذ عملية الطعن بالمركز التجاري في سيدني

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الشرطة الأسترالية مقتل 5 أشخاص جراء عملية الطعن بمركز تجاري في سيدني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وأفادت الشرطة الأسترالية بمقتل منفذ عملية الطعن بالمركز التجاري في سيدني، ذاكرة أنها تحاول التعرف على دوافع منفذ الطعن ، ذاكرة أنه لا داعي للقلق.


وأضافت الشرطة الأسترالية أنها لا تستبعد فرضية الإرهاب بحادثة الطعن في سيدني.


أفادت الشرطة الأسترالية بأن بعض المصابين بحادث الطعن في سيدني حالتهم حرجة بعدما تصرف المنفذ  بشكل فردي ولا تهديد مستمرا بعد عملية الطعن في سيدني.

وذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بحادثة الطعن في المركز التجاري بسيدني وهي تتواصل مع عائلات ضحايا حادثة الطعن في سيدني.

 

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