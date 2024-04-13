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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: انخفاض سعر طن الدقيق بقيمة 2000 جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

قال حازم المنوفى رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان سعر طن الدقيق انخفض في الأسواق إلى مستويات 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه وهو ما يعني هبوطه بنحو 2000 جنيه فى الطن بنسبة 12.5%.

وأضاف المنوفى فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” إن هناك وفرة واضحة بجميع السلع بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأ السوق يشهد منافسة بين المنتجين والمستوردين من خلال خفض الأسعار.

ولفت الى أن انخفاض أسعار الجملة مستمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع وعادت الى الأسعار إلى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار إلى قبام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.

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