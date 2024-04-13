هجوم بمسيرات.. صافرات الانذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من هجوم بمسيرات مشتبه بها في مستوطنات متعددة بالقرب من الحدود الشمالية للكيان المحتل.

ويقوم حزب الله بشن هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار يوميا على شمال إسرائيل وسط الحرب في غزة.

وفي الليلة الماضية، أطلق حزب الله اللبناني وابلا كبيرا من الصواريخ وكذلك طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات باتجاه شمال إسرائيل حيث تستعد البلاد لهجوم انتقامي متوقع من قبل إيران أو وكلائها ردا على ضربة إسرائيلية في سوريا قتلت العديد من أعضاء فيلق الحرس الثوري؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف مجمعا عسكريا كبيرا لحزب الله بمنطقة الريحان جنوب لبنان.

وتضمن المجمع العديد من المباني وموقعا عسكريا، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاءت الضربة بعد وابل من أكثر من 40 صاروخا أطلقها حزب الله الليلة الماضية على شمال إسرائيل.

ووفقا ل"الوكالة الوطنية للاعلام"، التابعة لوزارة الاعلام اللبنانية، فإن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ قرابة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، وشن غارتين على منطقتي كسارة العروش وبئر كلاب على مرتفعات جبل الريحان.

وألقت الطائرات 4 صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة، وأحدث انفجارها دويا تردد صداه في إقليم التفاح والنبطية وإقليم الريحان وتعالت سحب الدخان الكثيف.