شوبير يشارك متابعيه منشورا حول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم...تفاصيل

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وكتب الإعلامي أحمد شوبير:"مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.

نيوكاسل يونايتد - توتنهام

برينتفورد - شيفيلد يونايتد

بيرنلي - برايتون

مانشستر سيتي - لوتون تاون

نوتينجهام فورست - وولفرهامبتون

بورنموث - مانشستر يونايتد".

يعد السبت الموافق 13 - 4 - 2024، يومًا حافلا بالمباريات الرياضية في مختلف البطولات العالمية، حيث تتصدر مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

1. نيوكاسل يونايتد مقابل توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1.

2. برينتفورد مقابل شيفيلد يونايتد - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2.

3. بيرنلي مقابل برايتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

4. مانشستر سيتي مقابل لوتون تاون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1.

5. نوتينجهام فورست مقابل وولفرهامبتون - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

6. بورنموث مقابل مانشستر يونايتد - الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.