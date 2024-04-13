قبل قمة الاثنين المرتقبة بين الأهلي والزمالك .. ترتيب الدوري الممتاز

قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في قمة دوري Nile، يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، والاتحاد والمصري يتقاسمان المركزين الثالث والرابع برصيد 27 نقطة لكل منهما.

في المقابل، يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، بسبب عدد المباريات التي خاضها كل فريق حتى الآن.

وتظهر جدول ترتيب دوري Nile قبل قمة الزمالك والأهلي كما يلي:

1- بيراميدز 29 نقطة

2- إنبي 28 نقطة

3- الاتحاد 27 نقطة

4- المصري 27 نقطة

5- زد 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- الأهلي 21 نقطة

10- طلائع الجيش 21 نقطة

11- مودرن فيوتشر 20 نقطة

12- الزمالك 18 نقطة

13- البنك الأهلي 18 نقطة

14- الإسماعيلي 17 نقطة

15- بلدية المحلة 16 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط