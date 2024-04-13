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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تزيل 17 حالة بناء مخالف وتعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة واصلت جهودها فى إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة .

مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأشار محافظ الجيزة انه تم ضبط وإزالة ١٧ حالة بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والعياط والصف والحوامدية وأحياء الوراق وجنوب الجيزة والعمرانية . 
واشار اللواء أحمد راشد ان الجهود شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة ٧ حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة حالة بناحية الرهاوى عبارة عن سور طولي بالبلوك الأبيض علي أراضي زراعية بالمخالفة قبل الشروع في استكمال البناء بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات بالوحدات المحلية لقرية بهرمس والمنصورية عبارة عن أسوار ومنشأت بالبلوك الأبيض على مساحة كلية ٩٩٠ م علي أراضي زراعية كما تم إزالة حالتين بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية بناحية برقاش علي مساحة كلية 430م . 


وفي مركز ومدينة العياط تم ضبط حالة تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة جهة الولاية الري بناحية قرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وعلى الفور تم إزالتها حتى سطح الأرض . 


وفي مركز ومدينة الصف تم ضبط وإزالة حاله بناء مخالف بالدور الأرضي بعقار بمنطقة الشوبك عبارة عن شدة خشبية والشروع في صب سقف بالمخالفة بالإضافة إلى إزالة اسوار مخالفة بمنطقة عزبه الجمال وإزالة شدة خشبية وحالة بناء مخالف بعقار علي مساحه ٨٠ م بمنطقة عرب ابو ساعد البحرية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وفي حي الوراق تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف للدور الرابع بالعقار ٩ شارع الكابلات متفرع من شارع الأبحاث كما تم ضبط وإزالة حالات أسوار وغرف  بشارع اشرف خميس خلف الغاز و بشارع ٢٥ المتفرع من كورنيش النيل جزيره محمد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .


وفي حي العمرانية تم ضبط أعمال بناء عدد ٥ غرف بالفراغ السياحي بالعقار الكائن ١٠ شارع السحاب من شارع احمد كامل وتم إزالة الغرف في المهد ومصادرة كافة المعدات بالموقع و اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي حي جنوب الجيزة  تم ضبط وإزالة حالة بناء مخالف أعلى العقار رقم 56 شارع الفاتح من ميدان الشرفاء الجيزة بالإضافة إلى إزالة منشأت في المهد بالعقار رقم 4 شارع ابو نقايه من  البحر الأعظم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وفي مدينة الحوامدية  تم إزالة كشك مقام بالمخالفة خلف سكه القطار أمام مركز شباب قريه ام خنان .

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الجيزة محافظ الجيزة اجازة عيد الفطر

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