انهيار أرضى بعمق 2 متر بأحد الطرق بالدقهلية

شهد طريق المنصورة - طناح في بالدقهلية انهيار أرضي بعمق 2 متر بعد كوبري ميت الصارم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بوجود حفرة عميقة بالأسفلت بالطريق السريع «المنصورة – طناح».

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع انهيار أرضى على طريق المنصورة – طناح الجهه اليمين من ناحية طريق طناح – المنصورة بعد كوبرى ميت الصارم بـ 150 متر تقريباً .



تم إبلاغ الوحدة المحلية بطناح و تبين إنهيار أرضى بعمق 2 متر تقريبا وتم ردم الحفرة بشكل مؤقت عن طريق معدات الوحدة المحلية لحين إتخاذ الإجراءات اللازمة وتم إبلاغ هيئة الطرق والكبارى لاتخاذ اللازم.

وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة.