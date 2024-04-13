صراع بين هالاند وصلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تشهد صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي منافسة شرسة، حيث يتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند قائمة الهدافين بواقع 19 هدفًا، يليه أولي واتكينز، هداف أستون فيلا، في المركز الثاني برصيد 18 هدفًا، ثم يأتي الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن يبدو كالتالي:

1. إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 19 هدفًا

2. أولي واتكينز - أستون فيلا - 18 هدفًا

3. محمد صلاح - ليفربول - 17 هدفًا

4. دومينيك سولانكي - بورنموث - 16 هدفًا

5. كول بالمر - تشيلسي - 16 هدفًا

ويسعى إيرلينج هالاند لمواصلة تسجيل الأهداف وتحقيق جائزة الحذاء الذهبي، حيث سيقود فريق مانشستر سيتي في مباراته أمام لوتون تاون اليوم على ملعب الإمارات، في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالنسبة لترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر أرسنال الجدول برصيد 71 نقطة، يليه ليفربول في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 70 نقطة.