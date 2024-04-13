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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع قويطة بدسوق

رصف شارع قويطة
رصف شارع قويطة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى أعمال الرصف التمهيدية بشارع قويطة المتفرع من شارع الشركات بمركز دسوق، بمسطح 2500 متر وبتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ،  والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.

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