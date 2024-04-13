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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مركز سقارة ينظم دورة حول قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز سقارة ينظم الأسبوع الجاري دورة "قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي" بهدف إلى تأهيل الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب والشئون المالية بالمحافظات لاكتساب المعارف والخبرات اللازمة لتطبيق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية بكفاءة لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو غرامات أو مخالفات، ويستفيد منها 28 متدرباً.

ويتناول البرنامج التدريبي للدورة التعريف بتمويل ونسب اشتراكات التأمين، وشروط وحالات استحقاق المعاش، وشراء المدة والمدد الاعتبارية، وقواعد حساب المعاش، وقواعد حساب المكافأة، وملف التأمين الاجتماعي وإجراءات ضم المدد، وغيرها من الحقوق الإضافية للموظف، كما يتم التعريف أيضاً بالمستحقين في المعاش وقواعد التوزيع، وإصابات العمل، ونظام المكافأة والمعاش الإضافي، وتأمين المرض والبطالة، والاشتراك عند مدد الإجازات، وتختتم الدورة بعقد مناقشات عامة في التأمينات والمعاشات.

وقال اللواء هشام آمنة  إن الأسبوع التدريبي الـ 31 سينفذ أيضاً دورتين تدريبيتين في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهما دورة "برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، ويستفيد منهما 75 متدربًا من جميع المحافظات، ويتم التدريب من خلال اتحاد البلديات الهولندي VNG بوصفه استشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، تستهدف 45 متدربا من مديري ومسئولي التخطيط بالديوان العام والمراكز والمدن بـ 17 محافظة ، وتتضمن الدورة التعريف ببرامج التنمية المحلية والهدف من التطوير، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، بالإضافة إلى برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل تطبيقية على جميع البرامج التي تم التعرف عليها خلال الدورة.

وتابع أن دورة " تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، يستفيد منها 30 متدرب من مديري الايرادات بالديوان العام للوزارة والشئون الاقتصادية ومدير وحدة متابعة الايرادات بجميع المحافظات ، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف بأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والتعريف أيضاً بالقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد الذاتية وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية، وآليات الحصر للموارد الذاتية وتحليل نتائج أعمال الحصر في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإعداد خطط تنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدات المحلية (المراكز/الاحياء) في ضوء نتائج الحصر، وتختتم الدورة بشرح عدة قوانين منها قانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وقانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الايرادات.

هشام امنة قانون المعاشات التنمية المحلية قانون إنتظار المركبات

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