انهيار المنظومة الصحية وكارثة إنسانية حقيقية في شمال قطاع غزة

أكد مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة أن المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة انهارت تماما وان المنطقة تعيش كارثة إنسانية حقيقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وذكر الإعلام الحكومي بغزة أن توقف محطات توليد الأكسجين حكم بالإعدام على كل من يحتاج المستشفيات والاحتلال عطل 32 مستشفى في القطاع من أصل 35.

وناشد الإعلام الحكومي العالم إدخال مستشفيات ميدانية فورا لا سيما إلى شمال قطاع غزة حيث لم تدخل أي مساعدات إلى شمال القطاع إطلاقا بينما يمارس جيش الاحتلال سياسة التجويع في شمال القطاع، مشيرا إلى أن المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع مجرد فتات حيث أن المساعدات التي يتم إنزالها من الطائرات تسقط في البحر.

ولفت إلى أن دبابات الاحتلال هدمت عشرات المنازل في منطقة المغراقة والاحتلال يمارس التطهير العرقي في الزهراء والمغراقة والمخيم الجديد.

وذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية.

واردفت وزارة الصحة أن المجازر الخمس راح ضحيتها 52 شهيدا و95 مصابا خلال 24 ساعة.

كما افادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 33686 شهيدا و76309 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.