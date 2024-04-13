المؤلف المشارك بمسلسل "بابا جيه": الفكرة مأخوذة من فيلم كوري

قال وائل حمدي المؤلف المشارك لمسلسل "بابا جيه" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان إن فكرة العمل الدرامي مأخوذة من رواية كورية تم تحويلها إلى فيلم سينمائي لاقى نجاحا كبيرا في كوريا.

وأضاف حمدي خلال لقائه فى برنامج ٨ الصبح على قناة دي ام سي أن الفنان أكرم حسني تواصل مع الجانب الكوري لتحويل الفكرة إلى مسلسل كوميدي، مشيرا إلى أنه شاهد الفيلم مترجما على احد منتديات المصريين المهتمين بالثقافة الكورية إلا أنه نجح في وضع الفكرة في قالب مناسب للثقافة المصرية.

وأوضح أن التحدي الذي واجهه ككاتب للسيناريو وجود دافع ليتحول الأب إلى سلعة، حتى فكر في فترة كورونا التي دفعت فئات كبيرة من الشعب لترك عملها والبحث عن سبل أخرى للكسب.

وأردف أنه كان مناسبا للشخصية الرئيسية في العمل أن يكون في وظيفة مرموقة في قطاع السياحة، لكنه خسر عمله فبدأ في التفكير للقيام بدور بابا للإيجار.