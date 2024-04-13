انفجار مسيرتين وسقوط 3 صواريخ في شمال إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سقوط 3 قذائف بمناطق مفتوحة شمالي إسرائيل أطلقت من جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال أن هناك انفجار حدث لمسيرتين وسقوط 3 صواريخ في الجليل الغربي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم ، عن توجيه طائراته المقاتلة عدة ضربات ضد أهداف لحزب الله في أربع مناطق مختلفة من جنوب لبنان قبل فترة قصيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن الأهداف شملت المباني التي يستخدمها حزب الله في الحولة وبيت ليف، ومركزين لقيادة حزب الله في العدية والطيبة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات فتحت النار أيضا على منطقة بالقرب من رميش "لإزالة التهديد".

وأشار إلى أنه يحقق في صفارات تسلل الطائرات بدون طيار المشتبه بها التي بدت في شمال إسرائيل في وقت سابق.