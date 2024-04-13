شباب الصحفيين تشكر وزارة الداخلية: رسمت الفرحة في قلوب الاطفال الأيتام والمسنين طوال أيام العيد

وجهت جبهة شباب الصحفيين الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في رسم الفرحة و البهجة في قلوب الاطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة و المسنين حيث كانت السند الأكبر لهم طوال أيام عيد الفطر المبارك في إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين



و قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: في إطار الدور الإنسانى لوزارة الداخلية وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

نظمت الوزارة زيارة لعدد من دور رعايةلأيتام (أصحاء - ذوى الإحتياجات الخاصة) إحتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيدالفطرلمبارك ، وتم خلال الزيارة توزيع عبوات "كعك" وملابس العيد عليهم.



وأضاف طواله : في لفتة إنسانية جديدة من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام فقد تم إصطحابهم للمحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم فى زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.



أشار رئيس الجبهة إلي إن الدور المجتمعي للوزارة امتد إلى تنظيم زيارات لدور رعاية المسنين تم خلالها توزيع "كعك العيد" على النزلاء ، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء فى مختلف المناسبات.

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