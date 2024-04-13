بايرن ميونخ يهزم كولن بهدفين نظيفين في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه كولن بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز رافائيل جوريرو الهدف الأول لبايرن ميونخ في الدقيقة 65، وأضاف مولر الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

- في حراسة المرمى: أولرايش.

- الدفاع: جيريرو، إيريك داير، تيل، مزراوى.

- الوسط: ماتياس دي ليخت، تيل، مولر، جوشوا كيميتش.

- الهجوم: كومان، بافلوفيتش، هاري كين.

ويمتلك الفريق البافاري في رصيده 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يحتل كولن المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويبلغ الفارق بين بايرن ميونخ الوصيف مع باير ليفركوزن المتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني 13 نقطة كاملة، حيث يحتاج الأخير لحصد 3 نقاط للتتويج بلقب البوندسليجا رسميًا للمرة الأولى في تاريخه.