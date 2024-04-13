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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة شعبية .. قداس الأربعين للأنبا بيسنتي أسقف حلوان |صور

الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي

أقيم اليوم بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، قداس ذكرى مرور أربعين يومًا على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ودير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

صلى القداس الذي شهد مشاركة شعبية كبيرة من أبناء الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا صموئيل أسقف طموه، بمحافظة الجيزة، والأنبا ميخائيل الأسقف الجديد لإيبارشية حلوان والمعصرة، والمقرر تجلسيه على كرسي الإيبارشية خلال أيام.

كما شارك في صلوات قداس الأربعين مجمع كهنة إيبارشية حلوان، والمكرسات،  واسرة مثلث الرحمات الانبا بيسنتي، والعديد من الآباء الكهنة والرهبان.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة أشار خلالها إلى أن مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي كان راعيًّا حسب قلب الله، فيما ألقى نيافة الانبا مارتيروس كلمة عزاء، وألقى عدد الآباء الكهنة كلمات مماثلة.

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