وزير دفاع بريطانيا: استيلاء إيران على سفينة شحن انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم السبت، أن استيلاء إيران على سفينة شحن أمر غير مقبول وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

ودعا وزير الدفاع البريطاني، إلى الإفراج غير المشروط عن سفينة الشحن وطاقمها دون تأخير.

وقال وزير الدفاع البريطاني، أنه يجب على إيران التوقف عن سلوكها المزعزع للاستقرار على الفور، مضيفاً أن بريطانيا تعمل مع الشركاء لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وبشكل رسمي استولت القوات الإيرانية على السفينة البرتغالية "MSC ARIES" بمضيق هرمز.

ونفذت القوات البحرية للحرس الثوري الايراني عملية انزال جوي فوق السفينة MSC ARIES بواسطة مروحية حربية.

وقال الجيش البريطاني ان جهة مجهولة ربما صعدت على متن سفينة بالقرب من مضيق هرمز الحيوي وأنها على الأغلب مجموعة تابعة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.