رسميا.. إبراهيم فايق يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن أون تايم

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، رحيله عن قنوات أون تايم سبورتس، وذلك بعد سنوات قضاها ضمن قائمة إعلاميي مجموعة القنوات، صاحبة حقوق مباريات البطولات الكروية المحلية.

وكتب إبراهيم فايق عبر "اكس"بسم الله وعلى بركة الله.. أعلن إنضمامي لمجموعة إم بي سي الكاملة.. (MBC Group) تحدي جديد.. خطوة جديدة.. تطلعات لإرضاء الجمهور المصري والعربي بإذن الله.. الله المستعان ودعواتكم 😊"

وتابع "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على حسن الاستقبال والدعم الكبير.. وان شاء الله نكسر الدنيا ❤️😊"



يذكر أن قنوات SSC السعودية، ضمت في الفترة الماضية، عددا من الإعلاميين والمحللين والمعلقين المصريين، علمًا بأنها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي بشكل حصري.