عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إبراهيم فايق يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن أون تايم

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، رحيله عن قنوات أون تايم سبورتس، وذلك بعد سنوات قضاها ضمن قائمة إعلاميي مجموعة القنوات، صاحبة حقوق مباريات البطولات الكروية المحلية.

وكتب إبراهيم فايق عبر "اكس"بسم الله وعلى بركة الله.. أعلن إنضمامي لمجموعة إم بي سي الكاملة.. (MBC Group) تحدي جديد.. خطوة جديدة.. تطلعات لإرضاء الجمهور المصري والعربي بإذن الله.. الله المستعان ودعواتكم 😊" 

وتابع "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على حسن الاستقبال والدعم الكبير.. وان شاء الله نكسر الدنيا ❤️😊"


يذكر أن قنوات SSC السعودية، ضمت في الفترة الماضية، عددا من الإعلاميين والمحللين والمعلقين المصريين، علمًا بأنها الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي بشكل حصري.

images (7)
images (7)
FB_IMG_1713028146130
FB_IMG_1713028146130

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

ترشيحاتنا

مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الأسرى

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التهديدات الإيرانية العاجلة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

الذهب يتراجع 70 جنيها في ختام تعاملات اليوم

محلل سياسي: إسرائيل تخالف القانون الدولي وتمارس حرب إبادة ضد الفلسطينيين

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ