عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبادل أسرى بشرط.. حماس تعلن تسليم مصر وقطر الرد على مقترح الهدنة

صدى البلد

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح الذي  تسلمناه يوم الاثنين الماضي.

وأكدت حركة حماس، تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف دخول المساعدات والبدء في الإعمار.

وأكدت حماس، استعدادها لإبرام صفقة تبادل أسرى جادة وحقيقية بين الطرفين.

وشدد الحركة في بيان، على أنه لن يتم إطلاق سراح أسير واحد دون وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.

وتوجه ، وفد من الحركة إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إطلاق النار الانسحاب الطرفين انسحاب تبادل أسري حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

لإبرام صفقة تبادل أسرى..مظاهرات في "تل أبيب" تطالب برحيل حكومة نتنياهو

وزير دفاع بريطانيا: استيلاء إيران على سفينة شحن انتهاك صارخ للقانون الدولي

وزيرة خارجية هولندا : قلقون من تهديدات إيران لإسرائيل

مقـ.ـتل 41 شخصا بهجوم للدعم السريع على قرى في الفاشر شمال دارفور

داعش الإرهابية تقـ.ـتل 10 أشخاص في هجوم بشرق الكونغو

كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى أراضي فلسطين المحتلة والضفة الغربية

حماس: الهجمات المسعورة لميليشيات المستوطنين بإشراف حكومة الاحتلال

مصرع 10 أشخاص في القصف الأوكراني على منطقة زابوريزهيا

ترشيحاتنا

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

قالوا عنها فلسطينية | اِعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

15 مليار دولار حجم سوق السياحة العلاجية عالميا سنويا .. إنفوجراف

الدماطي: سعداء باستضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

2.3 تريليون جنيه إجمالي قروض الحكومة من البنوك خلال أكتوبر 2023

وقف رحلات الطيران .. الاحتلال يعلن حالة تأهب قصوى لمواجهة إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟

وفاة شيرين سيف النصر| صور تكشف عن أناقتها وجمالها

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ