تبادل أسرى بشرط.. حماس تعلن تسليم مصر وقطر الرد على مقترح الهدنة

قالت حركة حماس، اليوم السبت، إنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر ردها على المقترح الذي تسلمناه يوم الاثنين الماضي.

وأكدت حركة حماس، تمسكها بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من كامل قطاع غزة وعودة النازحين وتكثيف دخول المساعدات والبدء في الإعمار.

وأكدت حماس، استعدادها لإبرام صفقة تبادل أسرى جادة وحقيقية بين الطرفين.

وشدد الحركة في بيان، على أنه لن يتم إطلاق سراح أسير واحد دون وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.

وتوجه ، وفد من الحركة إلى القاهرة برئاسة خليل الحية، استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.