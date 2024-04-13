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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي من موقع تصوير قلعة الموت : فرقة الحشاشين الأخطر بالتاريخ

لميس الحديدي
لميس الحديدي

بدأت الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقاتها التي تقدمها حول مسلسل الحشاشين الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق من موقع  تصوير "قلعة الموت" الذي تحصن به حسن الصباح زعيم الطائفة.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها  "كلمة أخيرة " المذاع على قناة "أون" ، إن القلعة التي تحصن بها حسن إبن الصباح زعيم  طائفة الحشاشين 35 عاماً في القرن الحادي عشر، أي مر عليها قرابة ألف عام.


وتابعت لميس الحديدي : " هذه القلعة التي نشر من خلالها الصباح  أفكاره المسمومة التي ترتدي عباءة الدين ونشر عبرها فرق اغتيالات من المغيبين  في الدول المحيطة لزعزعة لها في نهايات الحكم العباسي والفاطمي ".


وأكملت لميس الحديدي، أن الحشاشين هي واحدة من أخطر الفرق الدموية  والسرية في التاريخ الإسلامي، موضحة أن القلعة الاصلية تقع في بلاد فارس جنوب بحر قزوين في منطقة مرتفعة  عبارة عن حصن جبلي مرتفع.


واشادت  بتصميمات مواقع المسلسل  قائلة : مبنى قلعة الموت هي  وهو واحد من عشرات المواقع والمدن التي بنيت خصيصاً  لتصوير أحداث مسلسل الحشاشين الذي عرض على مدار 30 يوماً بخلاف مواقع كثيرة جرى التصوير فيها في مالطا  وكازاخستان.


وعقبت  : "عمل فني ضخم قدم صناعه قصة تلك الطائفة التي حاولت أن تمتلك العالم ليس بالجيوش أو المواجهة لكن عبر تغييب العقل والوعي بإستخدام الدين تارة والمخدرة تارة أخرى واستخدام  حلم الجنة في تارة ثالثة ".

وأردفت : حسن الصباح الذي تخيل أنه سيملك مفاتيح الجنة هي شخصية اختلف عليها التاريخ   لكن كل المؤرخين إجتمعوا على خطورة الفكرة التي حاولت نشر الأباطيل عبر تغييب العقل .

وأكدت على أهمية العمل الدرامي الضخم الذي أحدث نقل في الدراما المصرية لتخوض غمار الأعمال التاريخية وتنافس بقدرة وكفاءة، العمل تم الإعداد له على مدار عامين تقديم شركة سينرجي بإنتاج ضخم بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية وخلف  هذا العمل جيش من المحترفين المصريين في كل المجالات سواء الجرافيك أو الاخراج أو الجرافيكس والصوت والاضاءة والاكسسوارات، لافتة إلى أن تفاصيل ضخمة جداً بموازنة ضخمة رصدت لهذا العمل.               

          

لميس الحديدي قلعة آلموت الحشاشين الفرق الدموية التاريخ فرقة الحشاشين

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