وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لاتخاذ أي إجراءات حال وقوع هجوم إيراني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن تل ابيب عززت قدراتها الدفاعية والهجومية في مختلف المجالات – بما في ذلك البرية والجوية والبحرية والاستخباراتية – ضد هجوم محتمل من قبل إيران أو وكلائها.

وقال غالانت في بيان إن إسرائيل ستحمي مواطنيها، مضيفا أن تصرفات إيران تؤكد مجددا مكانتها كـ”دولة إرهابية”.

وأكد أن إسرائيل على استعداد تام لمواجهة أي شكل من أشكال 'الإرهاب'، وحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية.

ويجري غالانت تقييمًا للوضع العملياتي مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي وغيره من كبار مسؤولي الدفاع مساء السبت.