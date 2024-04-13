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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

وليد سعد
وليد سعد

دخلت أغنية "اللى فارق فارق" في قائمة التريندات على منصات السوشيال ميديا، والذى طرحها الملحن والمطرب وليد سعد أول أيام العيد.

 وحققت الأغنية 250 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزبع مهيب سليط، وتنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

وتقول كلمات أغنية اللي فارق فارق: كان فين الحب وعين بتبكي من الليالي، كان فين الحب وصوتي منبوح من الحكاوي، انا كنت بحارب كل ليلة ماشوفته حالي، وانا قلبي الساذج كان فاكر نفسه انه غالي.
 

وقال وليد سعد، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى يتعاون فيه مع روتانا ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين .

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان احمد رزق وحملت الاغنية إسم بطلة حدوتك وتقول كلمات الأغنية : الوردة بتدبل لما مانهتمش ب جمالها والواحدة بتتعب لما اللي تحبه بيهملها، والكلمة الحلوة ماتتحسش لما نأجلها ليه ماحدش فينا بيتعلم من غلطة عملها، كان نفسي تحس ب أوجاعي وتفكر ف اللي بيسعدني تشاركني ف أحلامي، شوية طب الومك والا مفيش داعي كان نفسي ف حُضنك ده تاخدني وتهون أيامي عليا، كان نفسي نهاية تليق بيا مابقاش انا بطلة حدوتك، واطلع ف الأخر مأذية يا حبيبتي الدنيا بتلهي ساعات وتاخدنا في زحمة مشاغلها ب أفضل أكلِم صورتك، أوقات وباخدها في حُضني وب أشكيلها، مش قابل فكرة ماضي وفات وحشاني أيامنا وتفاصيلها سامحيني أنا لو قصرت ف يوم ولا غلطه، أكيد كُنت قاصدها ده أنا من بعِدك عايش مهموم أيامِك مين حايعوضها، انا ياما باجيب على نفسي اللوم وبقول كان أولى لو أسعدها .

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