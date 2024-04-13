عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نصيحة يصر عليها الألمان لأسباب سرية| 6 كنوز في الممارسة اليومية لتلك العادة الغير مكلفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ربما جربت أن تذهب إلى الجيم عدة مرات، وفي كل مرة تنتظم لعدة أيام أو أشهر، ولكن الانتكاسة مضمونة، والعودة لعدم ممارسة الرياضة مصير الكثيرين من الشباب والكبار، ولكن إذا ما قررت أن ترفع شعار "اجرى يوميا ولو قليل"، فهذا سوف يغير حياتك رأسا على عقب، وذلك دون تكاليف مالية للجيم، أو تكلفة المكملات الغذائية.

 

وفي تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، كشفت فيه الفوائد الجمعة في عادة الجري اليومي والتي لا تتطلب سوى حذاء رياضي، وعزيمة للممارسة اليومية، ولكن رغم بساطة الأمر، إلا أن فوائده لا تحصى، والأمر لا يتوقف على الصحة البدنية فقط، ولكنها عادة مفيدة لجانب النفسي، ويجلب السعادة. 

 

 

6 فوائد جمة 

لو قررت ربط حذاء الجري الخاص بك، فهي دائما فكرة جيدة، وذلك لأن الجري يجعلك أكثر لياقة وأكثر سعادة وصحة، ويركض الكثير من الناس لتصفية رؤوسهم، وبصرف النظر عن ذلك، هناك أسباب أخرى تحفزك على الذهاب للنزهة في الحديقة، في الغابة، حول المبنى السكني أو حتى على جهاز المشي.

1.الجري مفيد للنفسية

وما هو مفيد للجسد هو أيضًا بلسم للعقل والروح، فبينما تعمل على تحسين قدرتك على التحمل أثناء الركض، فإنك تفعل أيضًا شيئًا من أجل قدرتك على التحمل في مجالات أخرى من حياتك، إذ ستدرك بسرعة أنه يمكنك فعل أي شيء، فهذا يذكرك بما هو مهم حقا في الحياة، ويعد الجري أيضًا استراتيجية جيدة جدًا للتعامل مع الضغط النفسي، وحتى لو لم نتمكن من "تجاوز" مشكلاتنا، فإنها غالبًا ما تبدو أصغر بكثير من مسافة بعيدة.

 

2.مثالي للعام الجديد: يمنحك الجري الشجاعة لتغيير الأشياء

والجري بانتظام لا يساعدك فقط على تحقيق أهداف لياقتك البدنية، بل نرى أيضًا أن لدينا القدرة على الخروج من الأنماط القديمة، وهذا يساعد على تعبئة الطاقة من أجل التغيير الإيجابي.

 

3.الجري يعزز الثقة بالنفس

والجري يعني: احتياجاتك الخاصة تأتي أولاً، إنهم يهتمون برفاهيتك، وفي الوقت نفسه، تظهر نظرة على الكيلومترات التي قطعتها، فتجد نفسك قد حققت شيئًا ما! وهذا أمر جيد جسديا، ولكن أيضا في جوانب أخرى من الحياة.

 

4.إجراءات الجري جيدة للإبداع

هل تسير دائمًا على نفس الطريق عبر الحديقة؟ وهذا أمر جيد، لأن روتين الجري يعزز الإبداع، فإذا تركت أفكارك تنطلق بحرية، فيمكنك التركيز على أشياء أخرى، كما تظهر نتائج الدراسات العلمية المختلفة أن الجري يعزز الإبداع.

 

5.الجري يربط الناس

وسواء كنت تشجع شريكك في الجري على القيام بكل دورة جديدة حول البحيرة أو تجربة العداء النهائي بعد ما يبدو وكأنه أبدية من العذاب: فإن هذا المزاج الجيد معدي، فإن الشعور الفريد بالمجتمع الذي ينشأ عند الجري يمكن أن يشعر به زوار الماراثون - ناهيك عن العدائين.

 

6.الجري يجعلك متواضع

هل ركضت تحت المطر، ولويت قدمك عندما بدأت بالركض، ولم تتمكن من الوصول إلى التل الأخير إلا بآخر قوتك؟، فمع مرور الوقت، يتعلم كل واحد منا أن النكسات هي جزء من الحياة، وأن أي شخص يتعامل مع هذا يصبح مقتصدا، فكل هزيمة تجعلنا عدائين أفضل وأشخاصًا أكثر مرونة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة جدول تخفيف أحمال الكهرياء

موجة حارة تضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

موضوعات متعلقة

هجوم مزدوج| تفاصيل بداية الحرب الإيرانية على إسرائيل.. معركة الانتقام تشمل قصفاً وحصاراً خلال ساعات

تناول الطعام في المراحيض.. هكذا كشف شهر رمضان ظاهرة "شرطة الأخلاق" في ماليزيا| غرامات بـ200 دولار وحبس عام على تلك المخالفات

كيف يصل إليك هذا الطعام؟.. تلك قصة 2 مليون طفل برازيلى يتسلقون أشجارًا ارتفاعها 70 قدمًا بمستنقعات مليئة بالثعابين والعقارب والنمور

«مفيش أدق من الألماني»| كنز سيغير حياتك للأبد.. و6 خطوات قبل النوم للحصول عليه

جنة الله الساحرة لن تبقى مخفية للأبد.. حدائق منطقة لاهواستيكا بالمكسيك غير المكتشفة أسطورة لم تأت على خيال بشر| جولة مجانية

مأساة راح ضحيتها 800 ألف إنسان.. 30 عاما ولم تنه آلام الجراح بمذبحة الإبادة الجماعية في رواندا| الغرب يعترف بجريمته بعد فوات الأوان

"الانتخابات الآن" هتاف يهز تل أبيب.. نتنياهو يترنح مع اشتعال الداخل الإسرائيلي| الدهس يشعل الشارع السياسي واليوم التجمع بالقدس

جرائم بشعة لمعتقلي غزة لدى الاحتلال.. طبيب سجن عسكري إسرائيلي يفضح تل أبيب| تقييد الفلسطينيين لدرجة بتر أطرافه

ترشيحاتنا

رسمياً.. الحرس الثوري الإيراني يعلن الهجوم بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل

الأردن يعلن استعداده لاعتراض أي هدف جوي يخترق مجاله

نبأ مثير .. 9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور

نصائح مهمة إلى المسافرين لأداء مناسك الحج.. دار الإفتاء تكشف عنها

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 18.5 مليار جنيه في أسبوع

أول تعليق لـ نتنياهو بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للمصابين بهبوط الدورة الدموية

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

بيتي كان هيتخرب والعربية ولعت.. حكاية البلوجرز سارة ومحمد وسر غلق القنوات

صورة غير متوقعة .. شاهد آخر ظهور للراحلة شيرين سيف النصر

فيديو

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ