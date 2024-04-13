إعلام إيراني: توقعات بإطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل فجرا

كشفت وسائل اعلام ايرانية عن توقعات بانطلاق صواريخ باليستية نحو إسرائيل فجر الأحد، وسط ترقب إسرائيلي حذر بهجوم واسع على مواقع عسكرية ردا على القصف للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع ابريل.

وكانت المسيّرات الإيرانية قد اقلعت وفقا لما اكدته وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية وأيده الجيش الإسرائيلي من أن المسيرات ستصل الأجواء في غضون ساعات، إلا أن وسائل إعلام إيرانية رصدت المسيرات تحلق في أجواء كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إننا سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها، لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%.



وأضاف في بيان مساء اليوم السبت عقب اعلان إطلاق المسيرات الايرانية في اتجاه إسرائيل، الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وتابع “نحاول أن نمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل” مضيفا “ سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%”

وقال “إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل”.