عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

متفجرات طائرة| حرب المسيرات تندلع بين طهران وتل أبيب.. وسلاح الجو الإيراني يستعرض "عضلاته" على إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

"سرب من المتفجرات الطائرة" .. هذا كان شعار الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط، مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية، عن إطلاق طهران لأكثر من 50 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، وذلك في إطار معركة الانتقام التي أعلنت عنها طهران خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيراينة فى دمشق، وقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ووصول عدد القادة التي اغتالتهم تل أبيب إلى 18 قيادة خلال 4 أشهر فقط.

وقد أعلنت إسرائيل مساء السبت أن وابلاً من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وأن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء، وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل، وفق رويترز، وهنا نرصد أبرز ما تمتلكه طهران من مسيرات طائرة.

 

 

تلك أبرز طائرات إيران المسيرة 

 

 

بحسب وكالة "فارس"، فإن "فئة طائرات "شاهد" المسيّرة تعد من أشهر انواع الطائرات المسيرة، وذاع صيتها في خارج ايران أيضا"، وأوضحت "فارس" أن هناك أنواعاً متعددة من هذه الطائرات المسيّرة ومنها: "شاهد 129" - "شاهد 136" - "شاهد 171" - "شاهد 181" - "شاهد 191" - "شاهد 161" - "شاهد 147"، لافتة إلى أن "هذه الأخيرة تمت إزاحة الستار عنها قبل أيام في أثناء تفقد المرشد الإيراني علي خامنئي لمعرض إنجازات القوات الجوفضائية للحرس الثوري".

أهم انواع طائرات شاهد المسيّرة وخصائص كل واحدة منها:

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 129":

 

- تعتبر طائرة شاهد 129 المسيرة طائرة استطلاع وأيضا هجومية.

- يبلغ طولها 8 أمتار، وارتفاعها 3/1 متر، وطول جناحيها 16 مترا.

- صنع هيكلها من المواد المركبة (الكمبوزيت) والالمنيوم، ومحركها المتطور ذو 4 أسطوانات من فئة محركات روتاكس 914,

- قادرة على حمل 4 صواريخ ذكية من طراز سديد 345، ويبلغ وزن هذه الطائرة 400 كيلو غرام.

- كما أقدم خبراء مجموعة "شاهد" الصناعية على تصميم وصنع نموذج من صواريخ "سديد 361" قادر على تدمير الاهداف البرية المتحركة والثابتة. وسمي هذا الصاروخ الجديد (أيضا بالقنبلة الذكية) غير المزود بمحرك صاروخي، بـ "سديد 341"، وبعد تزويده بجناحين لتثبيت حركته وسيره في الهواء، أطلق اسم "سديد 345" عليه، وأصبح السلاح الرئيسي للطائرة المسيرة "شاهد 129".

- مروحة محرك هذه المسيّرة هي ذات 3 شفرات، والزعانف أو المثبتات الخلفية لهذه المسيرة هي على شكل حرف V.

- نظام عجلات هبوطها قابل للطي، ومنظومة التحكم والاتصال بها هو من صنع شركة "صاايران"، وناظور الرصد والتهديف أيضا من صنع شركة الصناعات البصرية الإيرانية وهو من فئة نواظير "عقاب 6".

- النسخة الجديدة من مسيّرة "شاهد 129"، والتي أزيح الستار عنها بعد عرض النسخة الاولية، تمتاز بتزويدها بنظام التوجية عبر الاقمار الصناعية».

 

الطائرة المسيرة "شاهد 136":

 

- سعرها منخفض وقدرتها التدميرية عالية.

- طولها 3/5 متر ووزنها 200 كيلوغرام.

- سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة ومداها 2000 كيلومتر، وطول جناحيها هو 2/5 متر.

- منصة إطلاقها قادرة على حمل 5 مسيّرات انتحارية وإطلاقها، وهي منصة متحركة وسريعة التنقل، وبإمكانها مغادرة المكان بعد إطلاق المسيرات تجنبا لرصدها واستهدافها».

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 171":

 

- تعرف أيضا باسم "سيمرغ"، وهي نسخة إيرانية للمسيّرة الأمريكية RQ-170.

- مزودة بمحرك توربيني مروحي (Turbofan Engine) تحت اسم "طلوع 4"، وهذا المحرك هو تحوير لمحرك "طلوع 4" التوربيني النفاث (Turbojet Engine) الى محرك توربيني مروحي.

- يمكنها التحليق 10 ساعات متواصلة، ويبلغ مداها 4400 كيلومتر.

- سقف تحليقها هو 40 الف قدم (12 الف متر) ويبلغ وزنها عند الإقلاع 3070 كيلوغراما وسرعتها القصوى 460 كيلومترا في الساعة.

- زُودت بغطاء محافظ لناظورها الحراري، ما يتسبب بتقليص مقطعها العرضي الراداري.

- بعد إزاحة الستار عن المحرك التوربيني المروحي الجديد "جهش 700" ودخوله الخدمة، ستشهد مسيّرة "شاهد 171" التي تتمتع بالقدرة على التخفي عن الرادارات، قفزة كبيرة في قدراتها التحليقية أيضا، وستظهر نسخة جديدة منها».

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 181":

 

- تعرف أيضا باسم "صاعقة".

- مزودة بمحرك مروحي ثنائي النواة.

- نظرا للسعر الباهظ لمسيرة "شاهد 171" القادرة على التخفي عن الرادارات، قام الخبراء بتصميم وصنع المسيرة شاهد 181 التي حذفت فيها عجلات الهبوط وزودت بمحرك اسطواني.

- قادرة على حمل 4 قنابل من نوع "سديد 342" تحت هيكلها، وهذه القنبلة التي تطوي جناحيها قبل الإطلاق تتطلب مكانا صغيرا لحملها وبالإمكان وضع 4 قنابل بجانب بعضها بسهولة تحت هذه المسيرة».

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 191":   

 

- تعرف باسم "صاعقة 2".

- تستخدم بدلا من المحرك الأسطواني محركاً توربينياً نفاثاً.

- بسبب استخدام محرك مروحي، فإن المقطع العرضي الراداري قد ازداد بشكل كبير، وسقف التحليق انخفض عنه في المسيّرات التي تستخدم المحرك التوربيني النفاث، ولذلك لا داعي كثيرا لخفض المقطع العرضي الراداري، وتحمل هذه المسيّرة قنابل "سديد 342" خارج جسمها.

- تم تزويدها  بنوع من المحركات المايكروتوربينية النفاثة بقوة 1078/8 نيوتن، وسمي هذا المحرك باسم المحرك التوربيني النفاث 896، ومن المحتمل ان يكون هذا المحرك هو المحرك " طلوع 10" وهو المحرك المايكرو توربيني النفاث بقوة 1300 نيوتن.

- تتمتع بسقف تحليق أعلى، وتخفٍّ أكبر من الرادارات، ولذلك زودت بفضاء داخلي لحمل الذخائر لمساعدتها على التخفي من الرادارات بشكل أكبر.

- قادرة على حمل قنبلتين من نوع "سديد 342" داخل جسمها، والمعروف أن هذه القنابل لها أجنحة قابلة للطي، ولا تحتاج إلى أنبوب للحمل والإطلاق على العكس من صاروخ "سديد 1"، وليست لها أجنحة ثابتة على غرار قنابل "سديد 345"».

 

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 149":

 

- تسمى أيضا "غزة".

- لديها القدرة العالية على حمل الأسلحة والتصوير وإرسال الصور، ومدى وسقف تحليق كبيرين، وقد سجلت أرقاما قياسية جديدة في صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.

- تم الإعلان رسميا أن مدى هذه الطائرة المسيرة هو ألفا كيلومتر.

- نظرا لطول تحليقها وسرعتها العالية يمكن القول بأنها قادرة على قطع مسافة 12 الف كيلومتر، أي أن مداها ذهابا وإيابا هو 6 آلاف كيلومتر.

- استندت بعض المصادر الى كلام القائد العام للحرس الثوري الإيراني لتؤكد بأن شعاع تحليق هذه الطائرة هو 7 آلاف كيلومتر.

- تعتبر أول مسيّرة إيرانية مزودة بمحرك توربو مروحي (Turboprop)».

 

 

الطائرة المسيرة "شاهد 147":

 

- لها جسم أكبر ويصل طول جناحيها إلى 26 مترا.

- يمكنها التحليق حتى علو 60 ألف قدم، وتوفر إمكانية كبيرة لجمع المعلومات.

- يعادل سقف طيرانها وتحليقها علو تحليق الطائرة المسيّرة الأمريكية "نورثروپ غرومن ارکیو-4 غلوبال هاوک" | Northrop Grumman RQ-۴ Global Hawk».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إغلاق المجال الجوي الأردني أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة

موضوعات متعلقة

نصيحة يصر عليها الألمان لأسباب سرية| 6 كنوز في الممارسة اليومية لتلك العادة الغير مكلفة

هجوم مزدوج| تفاصيل بداية الحرب الإيرانية على إسرائيل.. معركة الانتقام تشمل قصفاً وحصاراً خلال ساعات

تناول الطعام في المراحيض.. هكذا كشف شهر رمضان ظاهرة "شرطة الأخلاق" في ماليزيا| غرامات بـ200 دولار وحبس عام على تلك المخالفات

كيف يصل إليك هذا الطعام؟.. تلك قصة 2 مليون طفل برازيلى يتسلقون أشجارًا ارتفاعها 70 قدمًا بمستنقعات مليئة بالثعابين والعقارب والنمور

«مفيش أدق من الألماني»| كنز سيغير حياتك للأبد.. و6 خطوات قبل النوم للحصول عليه

جنة الله الساحرة لن تبقى مخفية للأبد.. حدائق منطقة لاهواستيكا بالمكسيك غير المكتشفة أسطورة لم تأت على خيال بشر| جولة مجانية

مأساة راح ضحيتها 800 ألف إنسان.. 30 عاما ولم تنه آلام الجراح بمذبحة الإبادة الجماعية في رواندا| الغرب يعترف بجريمته بعد فوات الأوان

"الانتخابات الآن" هتاف يهز تل أبيب.. نتنياهو يترنح مع اشتعال الداخل الإسرائيلي| الدهس يشعل الشارع السياسي واليوم التجمع بالقدس

ترشيحاتنا

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

بعد ضربة إيران لإسرائيل .. بايدن يعقد اجتماعا عاجلاً لمجلس الأمن القومي

إيران: ردنا سيكون أكثر حدة إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر

بسبب الأحداث .. مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية من وإلى الأردن والعراق ولبنان

طائرات عسكرية أمريكية وبريطانية تسقط مسيرات إيرانية فوق الحدود العراقية السورية

متفجرات طائرة| حرب المسيرات تندلع بين طهران وتل أبيب.. وسلاح الجو الإيراني يستعرض "عضلاته" على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للوعكة الصحية المفاجئة للفنانة الراحلة

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ