بسبب مروان عطية.. أحمد أبو مسلم يحذر كولر قبل قمة الأهلي والزمالك

قال أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي السابق، إن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، في غاية الصعوبة على الفريقين نظراً لموقفهما في جدول ترتيب بطولة الدوري.

وأضاف أحمد أبو مسلم خلال برنامج «الماتش»الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد »، : أن النادي الأهلي سيواجه أزمة حقيقة خلال مباراة الزمالك بسبب عدد الغيابات في الفريق ومن الممكن أن تؤثر على الأهلي في لقاء القمة.

وتابع أحمد أبو مسلم، أن النادي الأهلي قادر على حسم القمة رقم 127 أمام الزمالك رغم الغيابات الكثيرة التى ضربت الفريق مؤخراً، مؤكداً أن عملية التدوير التى يقوم بها المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر في تعديل بعض مراكز اللاعبين، ومن بينهم عمركمال عبدالواحد وغيرها ستكون نقطه مهمة في إداء الأهلي أمام الزمالك.

وحذر أحمد أبو مسلم خلال تصريحاته، السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، الدفع بلاعب وسط الفريق مروان عطية، في مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وعدم جاهزيته للقمة بعد غيابه عن تدريبات الفريق.