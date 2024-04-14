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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد قفزة جنونية، متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا إذ سجلت اليوم 2,344.25 دولار، بعد 2431 دولارا في بورصة نيويورك قبل ساعات كأعلى سعر في تاريخ الأوقية.

وهبط سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء، إذ سجل نحو 3200 جنيه للبيع بعد نحو  3350جنيها، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 600 جنيه.

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سعر عيار 18 الآن

وتراجع سعر عيار 18، وسجل اليوم 2,743  جنيها للبيع بعد 2829 جنيها للشرءا ، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

اما سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فسجل هبوطا بنحو يزيد على 100 جنيه في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من عيار 21 في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ، وهبوط الدولار.

سعر الذهب 

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب ترجعا ليبدأ من نحو 25800 جنيه اليوم، بعد نحو 26400 جنيه بفارق 600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد في مصر : 3,691 جنيها للشراء و 3,657 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد : 3,230 جنيها للشراء و 3,200 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاحد : 2,769 جنيهًا للشراء و 2,743 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الاحد : 2,153 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاحد عيار 24 : 25800 جنيها للشراء و 25600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعند الشراء بمحلات الصاغة يبحث الراغبون في الشراء عن سعر مصنعية الذهب، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

ويبدأ سعر المصنعية في الغالب من 80 جنيها بحد ادني لدى بعض التجار، وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض المحلات.

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