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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اشتري قبل الزيادة .. مفاجأة في سعر أسعار الذهب اليوم

صدى البلد

يبحث الكثير على محركات البحث عن أسعار الذهب في تعاملات اليوم بعد أن سجل تراجع ملحوظاً في نهاية إجازة العيد والتي تعتبر موسم لشراء الذهب . 

ويوضح صدى البلد أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024م

أسعار الذهب اليوم 13 أبريل 

وسجلت اسعار الذهب عيار 21 اليوم 3220 جنيها مسجلاً انخفاض بنحو 80 جنيهاً . 

 

سجلت أسعار الذهب عيار 18 2760 بعد ان سجل انخفاض نحو 68 جنيهاً. 

 

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 بمنتصف تعاملات الصاغة بقيمة 91.5 جنيه، مسجلًا 3680 جنيها، وكان ببداية التعاملات 3771.5 جنيه.

 

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت 13-4-2024 نحو 2153 جنيها بمنتصف تعاملات الصاغة، بعد انخفاضه 53 جنيهًا، وكان ببداية التعاملات 2206 جنيهات.

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وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات، انخفض سعر الذهب اليوم السبت 13 إبريل 2024 بمنتصف التعاملات على النحو التالي:

•             سجل سعر الذهب عيار 24 انخفاضًا بنحو 91.5 جنيه

•             تراجع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 80 جنيهًا

•             انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 بقيمة 68.5 جنيه

•             تراجع سعر الذهب اليوم عيار 14 بقيمة جنيه 53 جنيهًا

•             سجل سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعًا بنحو 640 جنيهًا

 

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