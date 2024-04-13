لا تتزوج في شهر شوال.. الإفتاء توضح حقيقة الأمر

حكم الزواج في شهر شوال، استشارة أرسلت إلى دار الإفتاء المصرية تتساءل عن صحة ما يُقال بأن الزواج في هذا الشهر مكروه.

الزواج في شهر شوال

يُفسر بعض الناس هذا الكلام بأنهم يعتبرون الزواج في شوال أمرًا غير محبب. ويُرجع البعض الآخر هذا الاعتقاد إلى وقوع طاعون في شوال في بعض الأعوام، حيث توفي العديد من العرائس.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن كل هذه الأفكار غير صحيحة ولا أساس لها. وأنه لا يجب أن نُلتفت إلى تلك الأقاويل، حيث تم تحديد الزواج في شوال بأنه سُنة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الاعتقاد بكراهية الزواج في هذا الشهر تشاؤمًا يتعارض مع مفهوم التوكل على الله الذي يُشجع عليه شرعًا.

حكم الزواج بعد عيد الفطر

يجب على المسلمين أن يستندوا إلى الأدلة الشرعية الموثوقة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج، ولا يجب أن يُؤثر عليهم الاعتقادات الخاطئة أو الخرافات التي لا أساس لها في الشريعة الإسلامية. فالزواج هو عقد شرعي مبارك يُشجع عليه في أي وقت من السنة، ولا ينبغي أن يُستثنى شهر شوال من ذلك.

حكم الزواج في شهر شوال انه جائز وسُنة، ولا يوجد دليل شرعي يثبت كراهيته. يجب على المسلمين تجنب الاعتقادات الخاطئة والتمسك بتعاليم الإسلام الحقيقية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالزواج.

التشاؤم

التشاؤم من الزواج في شهر شوال أمرُ باطلُ، لأن التشاؤم عموماً من الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: (لا عدوى ولا طيرة).