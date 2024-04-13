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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جهاز شئون البيئة يقود جولات المتابعة الميدانية بالمحميات الطبيعية

صدى البلد

ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اليوم مجموعة عمل من فربق المحميات الطبيعية لمتابعة الإجراءات التنظيمية للمماشي البحرية التي تسهل تنقل رواد الفنادق الى مناطق البحر للاستمتاع بالغوص والسنوركلينج، حيث تابع تنظيم الاستخدامات وتطبيق القواعد والوقوف على أي مشكلات قد تواجه أى نشاط بحري، كما تفقد منطقة طريق القري والشواطيء العامة بالغردقة، ومنطقة سهل حشيش بمشاركة جمعية هيبكا .


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف المتابعة الميدانية بمناطق المحميات الطبيعية خلال اجازة عيد الفطر المبارك، مع الإقبال المتزايد للمواطنين على المحميات للاستمتاع الكنوز الطبيعية لمصر.


و توجه رئيس جهاز شئون البيئة على رأس فريق عمل من الوزارة، فور تلقى إخطار بقيام مركب بالصيد المخالف بطريقة الجر داخل منطقة خليج ابو سومة على مقربة من جزيرة توبيا، حيث تم التواصل مع كافة الجهات المعنية وتم معاينة موقع البلاغ بالتعاون مع مراكز الغوص وجمعية هيبكا، والخروج بزوارق سريعة لضمان سرعة ضبط المخالفة، حيث تم توثيق المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة . 

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