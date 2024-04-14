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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان السوري بعشرات الصواريخ

صدى البلد

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف جديد لمواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان إن القصف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين".

وشنت أيران هجوما واسعا على اسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق، وسقط عدد كبير من الصواريخ في المدن الإسرائيلية أبرزها تل أبيب وإيلات وديمونا والنقب، ومدينة القدس.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

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