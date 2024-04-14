القاهرة الإخبارية: سلطات الاحتلال مارست التضييق على فريق العمل

أثناء تغطة الهجوم الإيراني

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن سلطات الاحتلال مارست التضييق على فريق عمل القاهرة الإخبارية أثناء تغطيتنا الهجوم الإيراني.

كما أفادت بأن سلطات الاحتلال حاصرت فريق عمل القاهرة الإخبارية بثلاث مركبات ومنعتنا من إجراء أية اتصالات.

إطلاق سراح طاقمنا بالكامل بعد احتجازه في تل أبيب

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» إطلاق سراح طاقم القناة بالكامل بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة، بعد احتجازه في تل أبيب أثناء تغطية عمله.

وكانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» قد أفادت، في نبأ عاجل، باحتجاز فريق عمل القناة في تل أبيب، أثناء تأدية مهام عمله.

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» أنّها تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وتنقل «القاهرة الإخبارية» الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط على مدار الساعة في تغطية لحظية، عبر مراسليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.