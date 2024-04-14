نتنياهو ردا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل: سننتصر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس" إن إسرائيل "سوف تنتصر" بعد الهجوم الإيراني الموسع الذي استهدفها.

وغرد نتنياهو قائلاً: "الاعتراض تم ومعا سننتصر".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن المواجهة مع إيران لم تنته بعد، مؤكدًا أن الاحتلال تصدى للموجة الكبيرة الأولى من الهجمات الجوية الإيرانية والمواجهة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جالانت قوله إن "العالم كله رأى من هي إيران ومستعدون لأي سيناريو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده لا تسعى لصراع مع إيران، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل".

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن أوستن طلب من جالانت، إبلاغ القيادة الأمريكية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.