بايدن: الهجمات الإيرانية غير ناجحة وأظهرت القدرات العسكرية المتفوقة لإسرائيل

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام أمريكية أكدت بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن قال لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن الهجمات الإيرانية كانت غير ناجحة وأظهرت القدرات العسكرية المتفوقة لإسرائيل.

أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال عن إطلاق إيران حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

كما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال: «أسقطنا أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل حتى الآن، وتضرر قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب جراء سقوط الصواريخ الإيرانية».