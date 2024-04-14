بلوك جديد.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام بإطلالة جذابة|شاهد

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت منة في الصور بإطلالة جديدة ولوك جديد متميز نال اعجابك متابعيها.

وحرصت الفنانة منة عرفة على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال حسابها بموقع إنستجرام.

ونشرت منة عرفة صورة جديدة بإطلالة جذابة، وعلقت عليها “عيد مبارك.. وكل سنة وأنتم طيبين”.

وكانت الفنانة منة عرفة، قد تحدثت عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.

وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.