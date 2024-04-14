محلل سياسي: روسيا تؤيد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أكد الدكتور محمود الأفندي المحلل السياسي، أن روسيا تتفهم الهجوم الأيراني على إسرائيل، وتؤيده، خاصة بعد الهجوم الاسرائيلي الأخير على عدد من الأماكن الحيوية في إيران وهجوم إسرائيل على القنصلية الأيرانية في دمشق.

وقال محمود الأفندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن ضربة إيران كانت موجعة لاسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن روسيا داخليا مؤيدة للضربة الايرانية وخارجيا تؤكد أن تلك الضربة تضر بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم.

وتابع المحلل السياسي، أن روسيا تعلم أن ظهور ايران على السايحة السياسية أمر واضح ويجب احترامه، وايران تربطها مصالح استراتيجية مع روسيا، مؤكدا أن روسيا لا تعارض الضربات الأيرانية على اسرائيل، وأكدت أن ايران لها حق الرد على الهجوم الاسرائيلي ولكن دون تصاعد للأحداث.