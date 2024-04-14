القمة 127.. التشكيل المتوقع للفريقين والقناة الناقلة

تترقب الجماهير المصرية في كل مكان موعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، المقررة لمساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع يتضمن:

- حراسة المرمى: محمد عواد

- خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو

- خط الهجوم: مصطفى شلبي

تشكيل الأهلي المتوقع يتضمن:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير

- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول

- خط الوسط: كوكا، عمرو السولية، مروان عطية أو أكرم توفيق

- خط الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى، طاهر محمد طاهر.

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