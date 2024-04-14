وزير إسرائيلي يدعو إلى تعلم الدروس واستعادة السيطرة الكاملة على غزة

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، على إعلان الموساد أن حماس رفضت مقترح صفقة الأسرى.

وكتب سموتريتش في حسابه على X :كما حذرت، فإن التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق لا يؤديان إلا إلى تقليل فرصة إعادة الجميع إلى ديارهم".

وأضاف: "لقد حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه ومواصلة التقدم الآن واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على جميع أنحاء قطاع غزة".

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس رفضت مقترح الهدنة المقدم من الوسطاء.

وأضاف المكتب في بيان له: "سنواصل محاولة تحقيق أهدافنا في الحرب ضد حماس بكل قوة".

وتابع أن "يحيى السنوار مستمر في استغلال التوتر مع إيران من أجل التصعيد في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، أنها سلمت ردها بشأن مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل، إلى الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت الحركة في بيان إنها تؤكد مجدداً على "تمسكنا بمطالبنا ومطالب شعبنا الوطنية: بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

وأضافت الحركة: "كما نؤكّد استعدادنا لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".