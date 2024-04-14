عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لا تستهين به.. عمل حثنا عليه النبي يدخلك الجنة

صدى البلد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الآخرين مواساتهم والوقوف بجانبهم ومراعاة مشاعرهم.

وأضاف المجمع في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مواساة الآخرين ولو بأبسط الأشياء في نظرنا فقال صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». متفق عليه.

دعاء السعادة وراحة البال والرزق والفرج يحول حياتك لنعيم

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر.. ردده يوفقك الله ويرزقك من حيث لا تحتسب

وكان من هدي الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع أصحابه من حسن الخُلق ما لا يخفي، ومن ذلك أنه كان يسأل عنهم، ويتواضع معهم، ويزور مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويشفق عليهم، ويشعر بآلامهم، ويسعى في تفريج همومهم وقضاء حوائجهم، فكان يقوم على حاجة أصحابه عامة، وعلى حاجة الأرامل والمساكين واليتامى خاصة، فلا يأنَفُ أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهم.

وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأرشدنا إلى كل ما فيه الخير والفلاح في الدنيا، وكل ما يبلغنا الجنة في الآخرة، فحثنا على نفع الآخرين بكل الوسائل الممكنة، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» جامع الترمذي

علاج الكسل فى الطاعة بعد رمضان

واحدة منها كانت في رمضان.. 8 أمور أخفاها الله عن عباده

ثواب من مشى في قضاء حوائج الناس

الإنسان مطالب دائمًا بفعل الخير ولكن ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لم يأمرنا فقط بفعل الخير فقط بل أن نفعله من أجل الناس الذين يعانون من الأمراض أو أصحاب القدرات الخاصة، فإن لنا ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن لله عبادا اختصهم الله بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير اليهم هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة"، فجزاء من يمشي في حاجة الناس الأصحاء له ثواب عظيم، أما الذي يقضي حوائج أصحاب العاهات أو القدرات الخاصة فله ثواب أعظم.

قضاء حوائج الناس عبادة 
قصة ابن عباس عندما ترك الاعتكاف وذهب لقضاء حاجة شخص مريض، كما استدل أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: "من مشى في حاجة أخيه كان له جزاء اعتكاف سبع سنوات كاملة".

قضاء حوائج الناس عبادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان: يجب وقف أي أعمال تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

عمليات محدودة ناجحة.. الحرس الثوري الإيراني يكذب إسرائيل بشأن صد هجماته

هل زيارة قبر النبي من إتمام العمرة والحج ؟

اليابان تدين هجوم إيران: نشعر بالقلق إزاء الهجوم والتصعيد

داعيًا إلى ضبط النفس.. بيان عاجل لـ الناتو بشأن التصعيد الإيراني ضد إسرائيل

شاهد.. سقوط جرحى برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عودتهم إلى مناطقهم بشمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

قد تصيبك بالسرطان.. احترس| 7 أجزاء لا تأكلها في الدواجن

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ