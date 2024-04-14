داعيًا إلى ضبط النفس.. بيان عاجل لـ الناتو بشأن التصعيد الإيراني ضد إسرائيل

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأحد، الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال الليل، واصفا إياه بأنه "تصعيد" للاضطرابات الإقليمية وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف الناتو: “ندين التصعيد الإيراني بين عشية وضحاها، وندعو إلى ضبط النفس، ونراقب التطورات عن كثب، لافتا: “من المهم ألا يخرج الصراع في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة”.

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.