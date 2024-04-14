إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح

أصيب 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد نفق أطفيح تجاه بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع حادث انقلاب على الطريق المُشار إليه، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بعد نفق أطفيح اتجاه بني سويف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف السيارة وأدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمت إزالة إثر الحادث من نهر الطريق لتيسير حركة السير أمام السيارات المارَّة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.