مواجهات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

تقام اليوم الأحد 9 مباريات قوية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:

* جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري.

* الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني.

* الأهلي مع جرين تيم الكونغولي.

* النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري.

* اسبارو الكونغولي مع RVB.

* العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي.

*وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي.

*السجون الكيني مع دوالا الكاميروني.

‏VGR الكونغولي مع جرين بافالوز الزامبي.

