مواجهات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

تقام اليوم الأحد 9 مباريات قوية ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال التي يستضيفها النادي الأهلي على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.
وتقام مواجهات اليوم الأول على النحو التالي:
* جيسكارا الرواندي مع البليدة الجزائري.
* الشرطة الرواندي مع الموانيء الكيني.
* الأهلي مع جرين تيم الكونغولي.
* النصر الليبي مع إنچز الإيڤواري.
* اسبارو الكونغولي مع RVB.
* العدالة الكيني مع مصنع الإسمنت الأثيوبي.
*وداد كلمون الجزائري مع مولودية أبو سالم التونسي.
*السجون الكيني مع دوالا الكاميروني.
VGR الكونغولي مع جرين بافالوز الزامبي.