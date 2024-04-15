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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصميمات وألوان هواتف آيفون القادمة iPhone 16 

 هواتف iPhone 16
 هواتف iPhone 16 Pro

كشفت تسريبات التصميمات والألوان الخاصة بهواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل الأمريكية، والمتوقع أن تطلقها الشركة في منتصف شهر سبتمبر القادم.     

 

وبحسب فإنه من المتوقع أن تحصل هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus على سبعة خيارات للألوان، بينما سيكون لدى iPhone 16 Pro وPro Max أربعة خيارات لونية مختلفة. بحسب موقع  “تومز جايد”. 

وستأتي هواتف iPhone 16 بسبعة ألوان إجمالية، خمسة منها هي نفس ألوان iPhone 15. وستكون الألوان الأسود والوردي والأزرق والأصفر والأخضر جميعها مشابهة للجيل السابق، لكن الشائعات تشير إلى أنه سيكون هناك يكون لونين جديدين، الأبيض والبنفسجي.

وقد تتخلى هواتف iPhone 16 Pro عن نمط التيتانيوم المصقول الموجود في iPhone 15 وiPhone 15 Pro Max. وبدلا من ذلك، يمكن لشركة أبل أن تتجه إلى مظهر أكثر سلاسة ولمعانا.

 وهذا يعني أن أجهزة iPhone 16 Pro ستبدو أشبه بالفولاذ المقاوم للصدأ في الماضي، لكنها ستحافظ على المتانة التي تأتي مع التيتانيوم. 

 

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تسريبات تكشف تصميمات وألوان هواتف آيفون القادمة iPhone 16 


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